الشرنوبي وخطيبته يستقران على هذا المكان لإقامة حفل زفافهما

يستعد محمد الشرنوبي، وخطيبتة راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، لإقامة حفل زفافهما خلال الأيام المقبلة.





واستقر "العرسان" على أن يقيما حفل زفافهما في منطقة الجونة بالغردقة، ومن المتوقع إن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن.





يذكر أن بعد إعلان محمد الشرنوبي خطوبته بيوم قدمت المنتخة سارة الطباخ، خطيبة "الشرنوبي" سابقًا ومنتجة ألبومة الوحيد بلاغ ضده، وطلبت أن ينفذ الشرط الجزائي الذي كان في العقد 600 ألف دولار.