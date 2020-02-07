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صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ذكرت العديد من التقارير الاسبانية عن احتمال مغادرة النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد حدوث مشاكل بينه وبين أبيدال السكرتير العام لنادي برشلونة الاسباني.

 

ونشرت صحيفة صن الإنجليزية تشكيل نادي يوفنتوس الإيطالي في حال التعاقد من النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي لاعب نادي برشلونة والتي جاءت كالتالي:

 

حارس المرمى: تشيزني.

 

المدافعون: خوان كوادرادو، ماتياس دي ليخت، جورجيو كيليني، أليكس ساندرو.

 

لاعبو خط الوسط: ميراليم بيانيتش، أدريان رابيو، رودريجو بينتانكور.

 

المهاجمون: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.

 

وأكدت تقارير أوربية أن هناك بند في عقد النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي يسمح له بمغادرة نادي برشلونة الاسباني مجانًا في نهاية أي موسم، وسيكون هناك خمسة أندية قادرة على تحمل أجوره الفلكية في الموسم المقبل وهم باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، يوفنتوس وإنتر ميلان.

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