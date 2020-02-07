Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" بشرق محافظة الإسكندرية، التي تستهدف رفع المخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع بالكامل، بهدف مجابهة التلوث البيئي والحفاظ على المظهر العام والجمالي. 

وشملت الحملة كل من شارع الخزان والمدينة الشبابية بأبي قير، حيث تتم أعمال رفع المخلفات بالتعاون بين رجال حي ثان المنتزه ورجال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية وذلك على مدار يومين متتاليين، وبإستخدام المعدات الثقيلة التابعة للحي والشركة.

وقال الحي، إن المبادرة تأتي تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، وبرعاية إحدى الجمعيات، وأحد الشركات، وسيتم الإستمرار فى تنفيذ حملات ومبادرات مماثلة تباعًا للقضاء على مصادر ظاهرة "فرز القمامة" والتى يديرها بعض التجار لمصالحهم الخاصة دون أى مراعاة لتضرر المواطن من تداعيات نبش الصناديق والحاويات والتلوث البيئى الذى يحدث.

حضر المبادرة  الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، رئيس قطاع شرق بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وممثلي الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، مدير قطاع أبي قير بشركة نهضة مصر.
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبادرات قمامة شرق الاسكندرية

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 15 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 19 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 18 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 15 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 15 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 15 ساعة

بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

12:57 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status