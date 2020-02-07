انطلاق فعاليات مبادرة "بيئة مصرية نظيفة" للقضاء على القمامة بشرق الإسكندرية



وقال الحي، إن المبادرة تأتي تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، وبرعاية إحدى الجمعيات، وأحد الشركات، وسيتم الإستمرار فى تنفيذ حملات ومبادرات مماثلة تباعًا للقضاء على مصادر ظاهرة "فرز القمامة" والتى يديرها بعض التجار لمصالحهم الخاصة دون أى مراعاة لتضرر المواطن من تداعيات نبش الصناديق والحاويات والتلوث البيئى الذى يحدث.



حضر المبادرة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، رئيس قطاع شرق بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وممثلي الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، مدير قطاع أبي قير بشركة نهضة مصر.

وشملت الحملة كل من شارع الخزان والمدينة الشبابية بأبي قير، حيث تتم أعمال رفع المخلفات بالتعاون بين رجال حي ثان المنتزه ورجال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية وذلك على مدار يومين متتاليين، وبإستخدام المعدات الثقيلة التابعة للحي والشركة.