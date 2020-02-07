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بسبب فيروس كورونا.. إيران تلقي القبض على شخص

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أوقف السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، شخص بسبب نشره "خبراً مغلوطاً" على صلة بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أعلنت الشرطة الايرانية.

وأضافت الشرطة على موقعها الإلكتروني، أن الشخص المذكور عرض "فيديو مزوراً" أعلن فيه "نقل شخص إلى المستشفى أصيب بفيروس كورونا الجديد في كردستان" غرب إيران.

وأضافت أن "نشر هذا الشريط المصور الذي انتشر في شكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أثار قلق الشعب"، لافتة إلى أن المعطيات الأولى للتحقيق أظهرت أن المشتبه به نشر الفيديو "للترفيه".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في الصين أكثر من 28 ألف شخص، وتأكدت إصابة أكثر من 240 شخصاً في نحو 30 بلداً ومنطقة.

وتكرر السلطات الايرانية منذ أيام أنها لم تسجل أي إصابة مؤكدة في البلاد.

وأعلن وزير الصحة سعيد نمكي، يوم الأربعاء، عودة 57 طالباً إيرانياً من مدينة ووهان، مركز الوباء.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن مسؤول في وزارة الصحة، أن "الطلاب العائدين وضعوا في الحجر الصحي لأسبوعين".

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