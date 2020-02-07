أمين مجلس كنائس الشرق يهنئ إبراهيم إسحق بعيد سيامته كاهنا

هنأ القس رفعت فكرى، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بالعيد الأربعين لسيامته كاهنا.



وأعرب القس رفعت فكرى عن تمنياته لصاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بهذه المناسبة، متمنيًا لغبطته دوام الصحة والعافية والمزيد من الخدمة والعطاء لشعب الرب في كل مكان.



كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر قد إحتفلت، أمس الخميس، بعيد السيامة الكهنوتية الـ40، لصاحب الغبطة البطريرك الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.