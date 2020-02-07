مباحث التموين تضبط 4 أطنان من الحلوى الفاسدة في الجيزة





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، مدير مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بأبو النمرس، وبحوزته 4 أطنان من الحلوى الجافة، منتج نهائي، معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مدون عليها إحدى العلامات التجارية، و4،250 طن سكر حر، ومكسبات طعم، وعسل جلوكوز، معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر.