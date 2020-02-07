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أنقرة: وفدًا روسيًا يتوجه إلى تركيا لإجراء محادثات حول إدلب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن وزير الخارجية التركي، ميفلوت كافوس أوغلو، اليوم الجمعة، أن وفدًا روسيًا سيصل إلى تركيا يوم السبت لإجراء محادثات؛ تهدف إلى وقف هجوم الحكومة السورية، ووقف كارثة إنسانية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا. نقلاص عن رويترز.

وكرر كافوس أوغلو، أن تركيا ستفعل كل ما هو ضروري لوقف مأساة إنسانية في إدلب، حيث دخلت القوات السورية بقيادة روسيا يوم الخميس بلدة سراقب الاستراتيجية في محاولة للاستيلاء على آخر معاقل المتمردين في البلاد.

وأدى القتال إلى نزوح نصف مليون شخص منذ أوائل ديسمبر، وتخشى تركيا موجة أخرى من اللاجئين المتجهين إلى حدودها.

وقُتل ثمانية من أفراد الجيش التركي يوم الاثنين في قصف من قبل القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، حيث أرسلت أنقرة تعزيزات في الأسبوع الماضي.

ولقد كان لتركيا بالفعل عشرات مراكز المراقبة العسكرية المتمركزة حول "منطقة التصعيد" في المنطقة التي وافقت عليها تركيا وروسيا وإيران، ولكن العديد من المواقع أصبحت محاطة الآن بالقوات الحكومية السورية المتقدمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب للحرب مقره المملكة المتحدة، إن القوات التركية تقوم بإنشاء موقع عسكري جديد شرق مدينة إدلب، التي يقطنها أكثر من مليون شخص، والعديد منهم نزحوا بالفعل من أجزاء أخرى من سوريا.

ولقد دعمت موسكو وطهران الرئيس بشار الأسد خلال الصراع السوري الذي دام ما يقرب من تسع سنوات، بينما دعمت أنقرة المتمردين الذين سعوا للإطاحة بالأسد.

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الكلمات المفتاحية

سراقب روسيا تركيا السوريا ادلب

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