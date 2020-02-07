Advertisements
نبيل القروي: "صحن مقرونة لكل تونسي هي المعادلة الأفضل"
الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:37 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
صرّح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بأنّ حزبه اتهم بالشعبوية عندما طرح مسألة مقاومة الفقر، وتم نعته بحزب المقرونة، قائلا في هذا الإطار بأن "صحن مقرونة لكل تونسي أحسن معادلة لخروج تونس من أزمتها".
وأضاف القروي في ذات التصريحات، بأنه يأمل في أن تكون الحكومة التي سيتم تشكيلها قادرة على توفير صحن مقرونة يوميا لكل تونسي، مؤكدا في هذا الإطار على أنّ حزبه لا يهمه سوى البرنامج القادر على مقاومة الفقر، بحسب تعبيره.
وأضاف في السياق ذاته، بأن التمشي الحالي لتشكيل الحكومة شبيه بحكومة الجملي، وهوغير مجدي بصيغته الحالية، كما ورد على لسانه.
ويذكر بأن تصريحات رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، جاءت إثر اللقاء الذي إحتضنته دار الضيافة اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، مع الأحزاب المشكّلة للإئتلاف الحكومي، للتشاور بشأن تشكيل الحكومة، بعد تلقي مقترحات الأحزاب إثر المراسلة الموجّهة إليها.
ويشار إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، كان قد وجه الدعوة لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لإطلاعه على فحوى المشاورات التي تمت مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي وتقديم محتوى مذكرة التعاقد للتفاعل معها.
Advertisements