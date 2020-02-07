نبيل القروي: "صحن مقرونة لكل تونسي هي المعادلة الأفضل"

صرّح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بأنّ حزبه اتهم بالشعبوية عندما طرح مسألة مقاومة الفقر، وتم نعته بحزب المقرونة، قائلا في هذا الإطار بأن "صحن مقرونة لكل تونسي أحسن معادلة لخروج تونس من أزمتها".





وأضاف القروي في ذات التصريحات، بأنه يأمل في أن تكون الحكومة التي سيتم تشكيلها قادرة على توفير صحن مقرونة يوميا لكل تونسي، مؤكدا في هذا الإطار على أنّ حزبه لا يهمه سوى البرنامج القادر على مقاومة الفقر، بحسب تعبيره.





وأضاف في السياق ذاته، بأن التمشي الحالي لتشكيل الحكومة شبيه بحكومة الجملي، وهو غير مجدي بصيغته الحالية، كما ورد على لسانه.



