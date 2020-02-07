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مصرع سائق في حاث انقلاب سيارة ملاكي بمنشأة القناطر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:43 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
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لقي سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق نكلا بمنطقة منشأة القناطر، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من الوراق وصولا إلى منشأة القناطر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم على الفور نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق نكلا بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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الكلمات المفتاحية

منشأة القناطر مصرع سائق

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