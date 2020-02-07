استجابة لـ"الفجر".. رفع 970 طن قمامة من شوارع قرية النخيل بالعجمي (صور)

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، بالبدء الفوري في رفع كافة المخلفات والقمامة المتراكمة وزيادة معدلات الرفع ومرات الكنس بمدينة شاطئ النخيل "٦ أكتوبر" بالكيلو ٢١ بالعجمي، استجابة لشكاوى المواطنين من أهالي المدينة بسبب تراكم القمامة وعدم رفعها أول بأول.



وكثف السيد موسى رئيس حي العجمي بالتنسيق شركة نهضة مصر، أعمال رفع القمامة والمخلفات، وتم رفع ٩٧٠ طنًا على مدار ٤ أيام متتالية، حرصًا من المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب قاطني المدينة.



ومن الجدير بالذكر أن مدينة ٦ أكتوبر، تتبع جمعية ٦ أكتوبر وخارج تعاقد المحافظة مع شركة نهضة مصر المسئولة عن جمع القمامة، وأن الجمعية متعاقدة مع شركة خاصة مسئولة عن رفع القمامة بها.



جاء ذلك بعد التقرير التي نشرته "الفجر"، والذي حمل عنوان "الإهمال يضرب أقدم قرية سياحية في الإسكندرية.. ومطالبات للمحافظ بالتدخل"، وتحدث التقرير عن معانأة أهالي القرية من القمامة المتراكمة التي لم يتم رفعها منذ 15 يومًا، مما تسبب في انتشار الروائح والحشرات والأوبئة على الأهالي في منازلهم.