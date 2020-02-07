سجل الآن | ادخل دلوقتي seARCHinG: موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل tamwin وزارة التموين تعديل بيانات فرد في بطاقة التموين الآن









دعم مصر تسجيل رقم الموبايل وتحديث البطاقة التموينية 2020 على رابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وجهت وزارة التموين الدعوة للمواطنين من أجل تسجيل رقم الموبايل الخاص على موقع دعم مصر الالكتروني من أجل تحديث البيانات، وقد شرع الملايين من مستحقي الدعم في مصر للتسجيل وتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر الإلكتروني الخاص بالوزارة.





موقع دعم مصر

وقد قام موقع دعم مصر بتحديث الواجهة الرئيسية له وأضاف خيار تسجيل رقم الموبايل، وهو ما نتناوله في الموضوع الحالي، حيث يقوم الموقع بإتاحة تحديث البيانات للبطاقة وإضافة رقم الموبايل من أجل التواصل معهم إذا كان هناك مشكلة أو شكوى من مستوى الخبز أو منفذ مُعين على مستوى الجمهورية، حيث سيُفيد ربط رقم الموبايل في التواصل بين الوزارة والمواطنين.





دعم مصر خطوات تحديث بطاقة التموين

ولتحديث بطاقة التموين يرجى التكرم ومتابعة الخطوات التالية:





الدخول أولا على رابط وزارة التموين “ من هنا

كتابة رقم البطاقة في المربع الأول

كتابة الرقم القومي الخاص بك

ومن ثم اختيار محافظتك من قائمة المحافظات

والضغط على عرض والانتظار حتى تحميل البيانات

استكمال البيانات وكتابة رقم الموبايل

حفظ البيانات





ومن هنا ينتهي تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، وبسبب الضغط الهائل من المواطنين للتسجيل في الموقع فأصبح الموقع ثقيل جداً، لذا لابد من محاولة الدخول على موقع وزارة التموين مرة بعد مرة حتى تستطيع التسجيل.





سجل الآن | ادخل دلوقتي seARCHinG: موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل tamwin وزارة التموين تعديل بيانات فرد في بطاقة التموين الآن