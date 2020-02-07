المطران عطا الله حنا: "يجب أن نوعي أبناء شعبنا بتاريخ القضية الفلسطينية العادلة"

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة: "إننا ندعو كافة مؤسساتنا التعليمية والإعلامية والتربوية وسواها إلى أن تكثف من نشاطاتها وفعالياتها الهادفة إلى تثقيف أبناء شعبنا وخاصة شريحة الشباب بتاريخ القضية الفلسطينية والتي هي قضيتنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد".



وتابع "حنا": "هنالك من يريدوننا أن نكون في حالة تجهيل وعدم إدراك لعدالة قضيتنا وتاريخنا العريق في هذه البقعة المقدسة من العالم، وأولئك الذين نكبوا شعبنا وسرقوا أراضينا ويعتدون على مقدساتنا إنما يريدون النيل من ثقافتنا وأنتماءنا لهذه الأرض المقدسة ولهذا الشعب الأبي المناضل والمكافح لأجل الحرية".



واختتم: "هنالك من يعملون على أغراق شبابنا بثقافة غير وطنيه لا مبالية بما يحدث في أرضنا المقدسة وهنالك من يعملون على أغراق شبابنا في كثير من المظاهر اللاخلاقية بكافة مسمياتها وأوصافها لكي لا يكون شبابنا جزءا من أي حراك أو نشاط وطني هادف للدفاع عن القضية، فأن مقاومة صفقة القرن وغيرها من المشاريع المعادية لشعبنا وأمتنا تحتاج إلى تحصين مجتمعنا وخاصة شريحة الشباب من كافة المظاهر السلبية التي تجتاح بلادنا والتي هدفها تغريب شريحة الشباب بشكل خاص عن قضيتهم الوطنية".