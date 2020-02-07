أتلتيك بيلباو ضد برشلونة 0/1 في كاس ملك اسبانيا | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الإسباني الواعد إينياكي ويليامز في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي آمال برشلونة في إدراك التعادل باللحظات الأخيرة.

وفي سياق آخر، قد ودع ريال مدريد أيضًا بطولة كاس ملك إسبانيا، بعد خسارته المخيبة للآمال أمام فريق ريال سوسيداد بنتيجة 3/4، ليخرج قطبي الكرة الإسبانية من البطولة.





وتأهل كلًا من أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد وميرانديس وغرناطة إلى المربع الذهبى لكأس ملك إسبانيا .



