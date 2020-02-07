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أتلتيك بيلباو ضد برشلونة 0/1 في كاس ملك اسبانيا | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)
الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:10 م
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مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في كاس ملك اسبانيا
أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، حقق فريق أتلتيك بيلباو فوزًا صعبًا على ضيفه برشلونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "سان ماميس"، في إطار منافسات دور الـ 8 من بطولة كاس ملك اسبانيا.
وودع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا، بهزيمة قاسية الدقائق الأخيرة أمام نظيره أتلتيك بلباو، الذي حسم تأهله إلى المربع الذهبي من المسابقة.
ملخص وأهداف مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في كاس ملك اسبانيا
هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الإسباني الواعد إينياكي ويليامز في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي آمال برشلونة في إدراك التعادل باللحظات الأخيرة.
وفي سياق آخر، قد ودع ريال مدريد أيضًا بطولة كاس ملك إسبانيا، بعد خسارته المخيبة للآمال أمام فريق ريال سوسيداد بنتيجة 3/4، ليخرج قطبي الكرة الإسبانية من البطولة.
وتأهل كلًا من أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد وميرانديس وغرناطة إلى المربع الذهبى لكأس ملك إسبانيا.
وبدأ برشلونة مباراته أمام أتليتك بلباو بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الوسط: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرانكي دي يونج – سيرجي روبيرتو.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنسو فاتي.
بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في كاس ملك اسبانيا:-
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