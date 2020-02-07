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العباسي: "الإستثمار والإدخار ضعيفان في تونس مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن الصناعات الكيميائيّة وقطاع المناجم تشهد تحسّنا في الإنتاج، ولكن مازال الإنتاج دون المطلوب والمعتاد، بحسب رأيه.

وأضاف العباسي أن الإنتاج دون المطلوب، على الرغم من التحسّن النسبيّ لإنتاج الفسفاط في سنة 2019، حيث أنتجت تونس 4،1 ملايين طنّ مقابل توقّعات بـ 6 ملايين طنّ، مشدّدا على تواصل تراجع إنتاج المحروقات وانخفاض إتاوة الغاز الجزائري مقابل تطوّر الطلب الوطني.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى ضعف الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوّها في الآن ذاته بتقلّص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليمثّل 8،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11،1 بالمائة في سنة 2018.

وأكّد على وجود تدعّم هام للموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، من84 يوم توريد في 2018 إلى 11 يوم توريد في موفى سنة 2019، مع تسجيل تحسّن في فائض ميزان الخدمات بـ 1.652 م.د ليرتفع إلى 3.549 م.د خاصة على إثر الإنتعاشة الهامة للمداخيل السياحيّة.

ويذكر أن تصريحات محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، جاءت خلال الجلسة العامة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، بمجلس نواب الشعب بباردو، وكانت بترأس راشد الغنوشي ئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور 113 نائبا، وبتواجد العباسي والوفد المرافق له، وعرفت إجراء حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي، وتمّت مناقشة الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد.
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