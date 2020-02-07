أستاذ اقتصاد: الجنيه رخص والصادرات لم تنمو "لازم حل"

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل مستمر، ويحقق نتائج إيجابية، مؤكدة أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كان ناجحا بشهادة كل المؤسسات الدولية.

وأشارت "يمن"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن تحويلات المصرين في الخارج ارتفعت خلال الأربع شهور الأخيرة إلى 9 مليار دولار، وهو أمر إيجابي، حيث يصل متوسط تحويلات المصريين في الخارج سنويا إلى 28 مليار دولار.

وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه يجب العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة أكبر، معقبة: "رغم رخص الجنيه المصري صادراتنا لم تنمو بالمعدل المطلوب ولازم حل".

