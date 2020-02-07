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محافظ البنك المركزي التونسي:"الدين الخارجيّ تقلّص بفضل تعافي الدينار"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنطلقت صباح اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، بمجلس نواب الشعب بباردو، الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.

وقد كانت الجلسة بترأس راشد الغنوشي ئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور 113 نائبا، وبتواجد محافظ البنك المركزي والوفد المرافق له، وعرفت إجراء حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي، وتمّت مناقشة الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد.

وقد أفاد العباسي خلال الجلسة، بأن نسبة التضخّم إنخفضت من 7،3 بالمائة سنة 2018 إلى 6،7 بالمائة سنة 2019، ونسبة عجز الميزان التجاريّ إنخفضت أيضا من 11،1 بالمائة سنة 2018 إلى 8،8 بالمائة سنة 2019 ولكن تبقى هذه النسبة مرتفعة.

كما أضاف بأن الدين الخارجيّ تحسّن من 72،5 بالمائة سنة 2018 إلى 66 بالمائة سنة 2019 وهذا عائد إلى تعافي الدينار، وقال أن نموّ الناتج المحليّ الإجمالي يتأتّى من ثلاث عناصر وهي الإستثمار والإستهلاك والتصدير، غير أن الإستهلاك والإستثمار لا يزالا يشهدان تعطّلا، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ النموّ التونسي له ارتباط مباشر مع الإقتصاد الظرفيّ أي السياحة والفلاحة.
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