محافظ البنك المركزي التونسي:"الدين الخارجيّ تقلّص بفضل تعافي الدينار"

إنطلقت صباح اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، بمجلس نواب الشعب بباردو، الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.

وقد كانت الجلسة بترأس راشد الغنوشي ئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور 113 نائبا، وبتواجد محافظ البنك المركزي والوفد المرافق له، وعرفت إجراء حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي، وتمّت مناقشة الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد.



