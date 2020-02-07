"الشتا".. أغنية جديدة لـ مي فاروق على "يوتيوب"

طرحت المطربة مي فاروق، أغنية جديدة التي تحمل أسم "الشتا"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية": ورجعنا تاني للشتا ولذكرياتنا .. ورجع الحنين.. رجع السهر ورجعنا نسرح في الصور .. ورجع يمر قصاد عنينا شريط حياتنا .. ورجعنا تاني.. للأغاني.. ومج شاي.. فيه الدفى .. والمشي أوقات المطر.. والضحك أوقات الصفا".





أغنية "الشتا" من كلمات إبراهيم محمد، وتوزيع أحمد اَمين، وألحان محمدي، وميكس وماستر مياسرأنور، وتصوير الغلاف جيمو، وإخراج أحمد حمدي.





ويذكر أن من أشهر أعمال مي فاروق "ياشمس يامنوره غيبي"، و"يا ملك"، و"بضحك يا دنيا"، وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً.