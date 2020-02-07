استمرار حبس عصابة الذهب المزيف في السيدة زينب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السيدة زينب، تجديد حبس سيدتين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالنصب على أصحاب محلات الذهب بدائرة قسم السيدة زينب.



وأمرت النيابة في وقت سابق بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين الإجرامي ووجود ضحايا آخرين لهما، في وقائع النصب.



وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السیدة زینب، مفاده تلقيه بلاغا من "ك. م" 32 سنة، صاحب محل مشغولات ذهبیة بتضرره من سیدتين "أدلى بأوصافهما التقریبیة" لقیامهما ببیع 2 دبلة ذهب عیار 21، مقابل مبلغ مالي وتقدیمهما فاتورة شراء لهما.



وعقب انصرافهما اكتشف أنهما مقلدتين ومدموغتين بأختام مقلدة ومتلاعب بقیمة العیار الخاص بهما.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.