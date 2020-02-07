فرمان جديد من كارتيرون بشأن فرجاني ساسي

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، التراجع عن قرار استبعاد التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، والاكتفاء بخروجه من قائمة الفريق في مباراة واحدة فقط.





وكان كارتيرون، قد قرر استبعاد ساسي من المشاركة فى مباراة حرس الحدود، التى أقيمت فى الجولة 16 من مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة.





وعاقب المدرب الفرنسي، لاعبه التونسي فرجاني ساسي، بعدما تغيب عن مران المستبعدين خلال فترة تواجد البعثة البيضاء بأنجولا لمواجهة أول أغسطس فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.





ويسعى الجهاز الفنى للزمالك إعداد ساسى مع باقى عناصر الفريق للمواجهات المقبلة، بداية من الإسماعيلى، وارتباطات الأبيض بعدها بمواجهة الترجى التونسى، ثم الأهلى فى السوبر، وبعدها مباراته مع الأحمر فى الدورى، ثم مباراتى الترجى فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.