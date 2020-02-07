بعد اجتماعها برؤساء التحرير.. 6 قرارات هامة لـ'الوطنية للصحافة'

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا برئاسة كرم جبر، مع رؤساء تحرير الصحف القومية أمس؛ وذلك لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأي العام، وكذلك دراسة التحديات التي تواجه الصحف القومية، التي تُعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.



وقالت الهيئة في بيان لها، إن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا، جرى فيه تبادل الرؤى والأفكار وصولًا إلى افضل السُبل لمعالجة المشكلات التاريخية للصحافة القومية.



وأضافت الهئة أن الاجتماع انتهى إلى ما يلى:



١- جدد الحضور الثقة في القيادة السياسية ودعمها، فيما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدي للمخاطر التي تستهدف الأمن القومي المصري، والحرب التي تخوضها الدولة بمؤسساتها الوطنية ضد الإرهاب، والتأكيد على أت الصحف القومية كانت ولازالت داعمًا وسندًا وظهيرًا إعلاميًا لخطط الدولة الإصلاحية.



٢- التأكيد على الدور الهام للصحف القومية، كونها أحد أهم مشاعل التنوير والثقافة الداعمة، لتثبيت أركان الدولة المصرية، والتزام الهيئة الوطنية في توفير مناخ مناسب لانتشال الصحافة القومية من أزماتها التاريخية والمزمنة.



٣- التزام الصحف القومية وقيادتها بتطوير المحتوى، والتأكيد على هوية كل إصدار، وما يميزه مهنيًا وفكريًا، مع تنويع الفنون الصحفية المستخدمة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية، والاهتمام بقضايا الرأي العام وإجراء دراسات ميدانية للوقوف على اهتمامات القُراء.



٤- اتفق المجتمعون على ان الشباب هم وقود ومستقبل صناعة الصحافة، وأن الهيئة بصدد وضع خطة تدريب لشباب الصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين والوزارات ذات الصلة، لتأهيل الكوادر الصحفية والإدارية بالمؤسسات الصحفية.



٥- كبار الكُتاب بمثابة (بيت خبرة)، ويمثلون ثروة فكرية وقلمية، وهم محل تقدير واوجلال وتمثل كتاباتهم قيمة مهنية مضافة للصحف القومية.



٦- تواصل الهيئة الوطنية اجتماعاتها المستمرة مع أرباب المهنة من كبار الكُتاب، والنواب من ممثلي لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين، في إطار اطلاعهم على ما تقدم والتشاور في الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية.