محافظ الغربية ينفي تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه لا صحة لتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في مدارس المحافظة بسبب فيروس كورونا.



وأكد "رحمي"، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن الفصل الدراسي الثاني سيكون في نفس مواعيدة من كل عام.



يذكر أن مديرية الصحة بالغربية قد رفعت من حالة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.