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هكذا احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد نجلها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:47 ص
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هنا شيحة
هنا شيحة
هبة أحمد
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حرصت الفنانة هنا شيحة، على تهنئة نجلها مالك بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت "هنا"، مجموعة من الصور التي جمعتها بنجلها خلال تواجدهم في أحد المطاعم، وعلقت على الصورة قائلة :"كل سنة وانت طيب يا روح قلبي، ربنا يخليك ليا، بحبك".

وفي سياق آخر، تعاقدت هنا شيحة مؤخرًا على مسلسل "لعبة النسيان"، والمسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، والمسلسل بطولة دينا الشربيني،رجاء الجداوي و أحمد السعدني،علي قاسم، ومجموعة مميزة من النجوم .

يعد مسلسل" لعبة النسيان"ثاني البطولات المطلقة في الدراما التليفزيونية للفنانة دينا الشربينى بعد تقديمها العام الماضي لمسلسل "زي الشمس".

كما تشارك هنا في رمضان المقبل بمسلسل إذاعي يحمل اسم "طلقني شكرًا"، والمسلسل من تأليف محمد حنفي نصر، بطولة أحمد فلوكس، محمد ثروت، هنا شحية، فاروق فلوكس، سماح أنور.
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