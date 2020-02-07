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بمشاركة 1500 شخص.. محافظ الإسكندرية يطلق مهرجان الدرجات بالكورنيش (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الدرجات، بعنوان "استفادتنا في إجازتنا" برفقة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

جاء ذلك بمشاركة ١٥٠٠ شاب من الأندية والهيئات الشبابية والرياضية والمجتمع السكندري فضلا عن مشاركة متميزة لذوي الهمم، وانطلق المهرجان من منطقة سبورتنج وحتى قلعة قايتباي.

وأكد الشريف، على أهمية الرياضة في بناء الإنسان وضرورة حث الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية داخل المحافظة، موضحًا أن الشباب هم طاقة المجتمع ولابد من توجيههم ورعاياتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

وأشار، إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لزيادة الأنشطة الرياضة بها، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هذه الفعاليات الرياضية ما هي إلا تشجيع الشباب بمختلف الأعمار على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تساعد على خروج جيل قادر على العطاء لخدمة المجتمع المصري.

حضر فعاليات الانطلاق؛ اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والعميد فادي وديع رئيس حي وسط.
بمشاركة 1500 شخص.. محافظ الإسكندرية يطلق مهرجان الدرجات بالكورنيش (صور)
بمشاركة 1500 شخص.. محافظ الإسكندرية يطلق مهرجان الدرجات بالكورنيش (صور)
بمشاركة 1500 شخص.. محافظ الإسكندرية يطلق مهرجان الدرجات بالكورنيش (صور)
بمشاركة 1500 شخص.. محافظ الإسكندرية يطلق مهرجان الدرجات بالكورنيش (صور)
بمشاركة 1500 شخص.. محافظ الإسكندرية يطلق مهرجان الدرجات بالكورنيش (صور)
بمشاركة 1500 شخص.. محافظ الإسكندرية يطلق مهرجان الدرجات بالكورنيش (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان الدراجات محافظ الاسكندرية

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