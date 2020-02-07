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Available here | متاح الآن رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:32 ص
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تحديث بطاقة التموين 2020
تحديث بطاقة التموين 2020
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Available here | متاح الآن رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين

 
يبحث الكثير من المواطنين عن رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين، حيث أتاحت الآن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية امكانية أن يقوم أصحاب البطاقات التموينية بتسجيل رقم الموبيل الخاص بهم، لكل المشتركين في التموين ويحصلون علي دعم، ويتم تسجيل رقم التليفون المحمول عبر موقع دعم مصر، وقد جاء هذا القرار لوزارة التموين، الذين للتسهيل علي المواطنين التواصل مع الاستعلامات في وازرة التموين، حول الأشياء الهامة التي تخص المواطنين في مسألة الدعم.

رابط موقع دعم مصر للتموين
وزارة التموين والتجارة الداخلية أنشأت الموقع الالكتروني موقع دعم مصر عبر هذا الرابط، حيث يقوم من خلاله جميع المواطنيين الذين يمتلكون بطاقات التموين وبتسجيل بياناتهم واضافة رقم المحمول أو يتم تسجيل رقم المحمول لأي شخص قريب من الأسرة المسجلة في التموين، أو يتم تغيير رقم المحمول برقم آخر،  سواء بالإضافة أو الحذف.
 
خطوات تسجيل رقم المحمول عبر موقع دعم مصر
أطلقت وزارة التموين في مصر خدمة لاصحاب بطاقات التموين حيث يمكنهم الآن من خلال موقع دعم مصر ادخال أرقام المحمول لديهم من أجل أن يتم التواصل بينهم مباشرة حول الدعم وكل ماهو جديد أو في حالة وجود أى مشاكل لأصحاب التموين، وسنذكر لكم من خلال هذه الخطوات طريقة تسجيل رقم الموبايل عبر دعم مصر.


ومن خلال هذا الفيديو الذي يقم شرح وافي لطريقة تسجيل رقم التليفون عبر الموقع الرسمي وهو موقع دعم مصر، عبر عدد من الخطوات علي المواطن صاحب بطاقة التموين القيام بذلك.

NOW | متاح الآن رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين


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