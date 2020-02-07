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برشلونة يحدد شروطه النهائية لبيع نجمه نهائياً في الصيف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:09 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، عن طلبات فريق برشلونة الإسباني لبيع نجمه البرازيلي كوتينيو في الصيف المقبل.


ووفقا للصحيفة الإسبانية، فأن برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 80 و90 مليون يورو للتنازل عن لاعبه المُعار هذا الموسم إلى بايرن ميونيخ، البرازيلي فيليبي كوتينيو.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن البارسا يعتقد أن العملاق البافاري والأندية الأخرى ليسوا على استعداد للوفاء بمبلغ الـ 120 مليون يورو الذي طرحه برشلونة من قبل لبيع صانع ألعاب السيليساو، لذلك لجأ إلى تخفيض مطالبه.


وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أنه على الرغم من أن إدارة النادي الكتالوني لن تبوح بذلك علنًا فيما يتعلق بتخفيض السعر، إلا أنهم سيقبلون أي عرض يُقدم بالقيمة المذكورة في المستقبل القريب.


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