علي جمعة: يجوز الإجهاض خلال الأربعة أشهر الأولى للحمل

ورد سؤالا، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، حول متى يجوز الإجهاض.



ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، أن الروح عند مذهب الشافعية تنفخ في الشهر الرابع، وعلى ذلك يجوز الاجهاض للحاجة أثناء فترة الأربع الأشهر الأولى من الحمل.



وقد أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أن كفارة الإجهاض فى الأربعة أشهر هى الإستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب لأنه فى هذه الفترة ليست هناك حياة حقيقة للجنين كما هو قول الشافعية والحنفية.

