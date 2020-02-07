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ألمانيا تسجل أكبر تراجع للناتج الصناعي منذ 2009

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:18 ص
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الناتج الصناعي
الناتج الصناعي
وكالات
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شهد الناتج الصناعي الألماني أكبر تراجع له في أكثر من عشر سنوات في ديسمبر، مسلطا الضوء على ضعف قطاع الصناعات التحويلية والذي يثقل كاهل النمو في أكبر اقتصاد أوروبي.

وهوى الإنتاج الصناعي 3.5 بالمئة في ذلك الشهر، بينما كان من المتوقع أن يهبط 0.2 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات، وهذا أكبر تراجع منذ يناير ويأتي بعد زيادة 1.2 بالمئة في نوفمبر.

وأظهرت بيانات منفصلة نمو الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.1 بالمئة في ديسمبر بينما تراجعت الواردات 0.7 بالمئة.

يكابد المصنعون الألمان المعتمدون على التصدير طلبا ضعيفا في الخارج وحالة من الضبابية في ظل نزاعات التجارة وقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن قطاع الخدمات يبدو أحسن حالا.

كان معهد إيفو الاقتصادي قال يوم الخميس إن الفيروس التاجي قد ينال من النمو الألماني أيضا.
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الكلمات المفتاحية

الناتج الصناعى الالماني الناتج الصناعي الفيروس التاجي الصناعات التحويلية

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