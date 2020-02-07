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توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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توافد الأطباء، منذ قليل، على دار الحكمة للتسجيل بالحضور في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها اليوم.

وتناقش الجمعية العمومية الطارئة، تداعيات حادث طبيبات المنيا، الناتج - وفق تعبير النقابة - عن التعسف الإداري، حيث جاء الدعوة للعمومية بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة، منصف يناير الماضي.
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
توافد "الأطباء" على دار الحكمة لحضور "العمومية الطارئة" (صور)
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الكلمات المفتاحية

عمومية طارئة الاطباء

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