شاهد مسلسل الطبيب المعجزة 21 عبر قناة FOX TV turkey 2020 التركية بجودة عالية HD اتش دي ( Mucize Doktor 21 ) | اعرف تردد القناة الآن





نقدم لكم متابعينا رابط سريع لمشاهدة مسلسل الطبيب المعجزة 21، ويمكنكم متابعة مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 21 مترجم على موقع قصة عشق بجودة عالية HD، ونجح المسلسل التركي في تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة ونجاح عظيم خلال فترة قصيرة، ومن المتوقع في ظل نجاح مسلسل الطبيب المعجزة سيؤدي إلى جزء ثاني.





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مسلسل الطبيب المعجزة 21 مترجم، وينتظر الجميع موعد عرض الحلقة الواحد والعشرون مترجمة من مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة mucize doktor 21 حيث يتابعونه من جميع أنحاء الوطن العربي يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة 8 بتوقيت تركيا والساعة 12 بعد منتصف الليل مترجمة، مسسل الطبيب المعجزة اشتهر بالنسخة الامريكية Mucize doktor وبعدها اليابانية والآن بالنسخة الأفضل منهم التركية.



موعد عرض مسلسل الطبيب المعجزة 21 وحصد مسلسل الطبيب المعجزة 21 في داخل تركيا وخارجها على نسبة مشاهدة عالية، حيث يعرض المسلسل على fox التركية والتى تتبع شبكة fox الامريكية الموجودة فى أمريكا، وعادةً ما يتصدر مسلسل "الطبيب المعجزة" الأعلى مشاهدة كل خميس، حيث جاء في المركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة، وذلك وفقًا لموقع gecce التركي.



حيث يذاع المسلسل التركي الطبيب المعجزة 21 في يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت تركيا.



تردد قناة fox التركية العارضة لمسلسل الطبيب المعجزة 21

ونقدم لكم تردد قناة fox التركية العارضة لمسلسل الطبيب المعجزة 21، وتعتبر قناة فوكس من أشهر القنوات المهتمة بعرض المسلسلات والبرامج والمباريات، ولاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك عمليات بحث كبيرة عن تردد القناة.





تردد قناة التركية fox التركية على نايل سات





- التردد: 11296.





- معدل الترميز: 27500.





- الاستقطاب: أفقي (H).





- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





- الجودة: HD.





شاهد.. مسلسل الطبيب المعجزة 21 مترجمة:-















