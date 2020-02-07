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استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 18 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 29 فدانًا و10 قراريط، و16 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 58582 مترًا من أراضي أملاك الدولة بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق، خلال الأيام الخمسة الماضية، وذلك في إطار الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح "الأنصاري"، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة شملت إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و4 قراريط من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، وحالتي تعدٍ بالبناء على مساحة 45200 متر بقرى المركز، مشيرًا إلى فصل المرافق عن 12 حالة مبانٍ مأهولة بالسكان على مساحة 1456 متر.

وكشف محافظ الفيوم، عن إزالة مركز إطسا لـ 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و6 قراريط، و14 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 13382 مترًا، لافتًا إلى فصل المرافق عن 26 حالة لمبانٍ مأهولة بالسكان على مساحة 3271 متر، وتنفيذ إزالة جزئية لحالتي مبانٍ على مساحة 296 مترًا.

وأشار، إلى استرداد مساحة 500 فدان تم التعدي عليها بالزراعة بقصر الباسل بمركز إطسا، وإزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 22 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بنواحي مركز يوسف الصديق.

وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات الخدمية المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، مشددًا على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالفيوم
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الكلمات المفتاحية

الفيوم اراضي الدولة

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