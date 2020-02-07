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وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:27 ص
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد الشيخ
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعهما الثاني خلال أقل من شهر، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومى الهام، والذى يعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

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الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان محافظ القاهرة مثلث ماسبيرو تطوير عشوائيات

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