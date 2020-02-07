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البيئة: إجراء مسح بالمحافظات لقياس درجة الوعي البيئي لدى المواطنين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هبة معتوق، مدير عام إدارة الإعلام بوزارة البيئة، إن مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي التي اطلقتها الوزارة مؤخرًا مختلفة عن المبادرات السابقة، حيث أنها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت "هبة"، خلال حوارها ببرنامج "ملفات" المذااع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن الدولة تضع سياسات لتحسين الوضع البيئي ولكن تنفيذها تحتاج إلى وعي مجتمعي، وتكاتف بين كل المؤسسات، منوها بأن "اتحضر للأخضر" تعد أول مبادرة وطنية بيئية، تستهدف تغيير سلوكيات المواطنين السلبية تجاه البيئة.
وأضافت مدير عام إدارة الإعلام بوزارة البيئة، أنهم اطلقوا مسح على مستوى المحافظات لقياس درجة الوعي البيئي لدى المواطنين، لمعرفة النقاط التي تشكل ضعفا لإصلاحها.
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