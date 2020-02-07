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كندا: اكتشاف حالتان جديدتان لفيروس كورونا في مقاطعة بريتش كولومبيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:09 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلن مسؤولو الصحة الكنديون، عن حالتين جديدتين لفيروس كورونا الجديد في مقاطعة بريتش كولومبيا، مما يرفع العدد الإجمالي من حالات الإصابة بالفيروس في المقاطعة إلى أربع حالات.

وقالت الدكتورة بوني هنري مسؤولة الصحة في المقاطعة إن الحالتين الجديدتين من نفس العائلة لرجل وزوجته في الثلاثينات من العمر ويعيشان في مقاطعة هوبى الصينية، حيث بدأ تفشي المرض. 

وكانا زوران المرأة الخمسينية التي كانت أول حالة إصابة بالفيروس في المقاطعة، حيث يعتقد مسؤولو الصحة أن أحد الزائرين ربما قام بنقل الفيروس إلى مريضين آخرين.

وقالت هنري "المريضان الجديدان أظهرا أعراضا خفيفة جدًا "ظهرت مثل نزلات البرد"، لافتة إلى أن الأشخاص الثلاثة في هذه العائلة المصابة بالفيروس يبقون في عزلة في منازلهم في منطقة فانكوفر الساحلية للصحة.

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