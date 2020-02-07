حفل زواج عبد المجيد الفوزان يتصدر "ترند" جوجل وهدية بـ300 ألف درهم من معجب

تصدر زواج عبد المجيد الفوزان "ترند" محرك البحث جوجل السعودية اليوم الجمعة الموافق الـ7 من فبراير 2020.





زواج عبدالمجيد الفوزان

وأقيم حفل زواج عبد المجيد الفوزان المنشد بالمملكة العربية السعودية أمس الخميس بالمملكة، وسط حضور كبير من محبيه وعشاقه.

حفل زواج عبدالمجيد الفوزان

وفور الإعلان عن حفل زواج عبدالمجيد الفوزان المنشد السعودي انتشرت أجواء الفرحة بأرجاء المملكة وخارجها، ممن يحبون المنشد الجليل، وشخصه الطيب.

المنشد عبدالمجيد الفوزان

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإعلان عن حفل زواج عبدالمجيد الفوزان من قبل المنشد الذي نشر في تدوينة له، موعد حف زواجه، متمنيًا من عشاقه ومتابعيه الدعاء له.

شعبية عبدالمجيد الفوزان

ويتمتع عبدالمجيد الفوزان بشعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي ولاسيمًا السعودية منذ أن كان صغيرًا، لما يتمتع به من عذوبة في الصوت وبشاشة الوجه، ليدخل قلوب محبيه.

أبرز أناشيد عبدالمجيد الفوزان

وتعد أنشودة "نور دربي" هي أحد أبرز أناشيد عبدالمجيد الفوزان التي ساعدت في توسع صيته بشكل كبير, والتي أبدع فيها.

انطلاقته في عالم الإنشاد

وأنشد عبدالمجيد الفوزان أنشودته الأغلى عند محبيه مستغلًا نجاح الأنشودة الأولى "نور دربي 2" , وكانت الإنطلاقة الكبيرة لعبدالمجيد الفوزان بعد ذلك.

هداية الزفاف

وبمناسبة زواج عبدالمجيد الفوزان أهدى محبو المنشد صاحب الصوت العذب هدايا قيمة بمناسبة زواجه، أبرزها 300 ألف درهم أهداها له معجب إماراتي, كرمز لمدى حبهم له ومدى فرحهم.





زواج عبدالمجيد الفوزان يتصدر البحث





واعتلى زواج عبدالمجيد الفوزان صدارة مؤشرات البحث في السعودية عبر جوجل، ومن قبلها عبر موقع التواصل الشهير "تويتر"، بعدما شاركه آلاف المهنئين والمباركين الذي دعوا وتمنوا له زواج مبارك وحياة سعيدة.