مصطفى درويش ينضم لأبطال مسلسل "١٠٠وش"

تعاقد الفنان مصطفى درويش على مسلسل " ١٠٠ وش"، المرتقب عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.



ويجسد مصطفى درويش خلال أحداث المسلسل شخصية كابتن فتحي، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبي وكوميدي، وتجسد نيللي كريم شخصية نصابة شعبية،تقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسين.





مسلسل"١٠٠ وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين،إسلام إبراهيم، مصطفى درويش،شريف دسوقي،دنيا ماهر، لؤي عمران،ومجموعة مميزة من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وهو إنتاج مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وعلى صعيد آخر، شارك مصطفى درويش في الإمارات الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هم "حكايتى"، "بركة"، وأبو جبل"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أنَّ مصطفى ينتظر حاليًا عرض مسلسله الجديد" قوت القلوب "، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 45 حلقة،ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة ماجدة زكي،رانيا فريد شوقي و سهر الصايغ،فراس سعيد، محمد أنور، إسلام جمال،إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي.