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مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أثار المالي أليو ديانج العديد من التساؤلات لدى جماهير القلعة الحمرء، بعد احتاله المثير بهدف على طريقة لاعبي كرة السلة، بهدفه أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري "الممتاز".


السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

ويعود السبب وراء احتفال "ديانج"، على طريقة لاعبي كرة السلة، هو قيادة فريقه لتحقيق ثلاثة نقاط، وهو الأمر الذي يقوم به لاعب السلة عن تسجيلة للرمية الرمية الأصعب، وهي الرمية التي تحتسب بثلاثة نقاط، ويجري إلقاء الكرة خلالها من مسافة 6.25 مترًا.


ونشر النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب أثناء احتفاله مجسدا لاحتفاله كلاعب لكرة السلة يقوم بتسديد الكرة، معلقا عليها: "نسر مباراة اليوم نجمنا أليو ديانج.. ورمية ثلاثية قاتلة تحسم نقاط المباراة للأهلي".


ليتم بذلك اختيار النجم المالي نسر المباراة، بسبب مساهمته في هدفي المباراة، كما أكد على السبب الحقيقي وراء الأحتفال.


نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

تقدم بيراميدز أولًا عن طريق علي جبر بضربة رأسية في الدقيقة 53، ونجح الوافد الجديد أليو بادجي في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 77 بعدما اصطدمت تصويبة أليو ديانج بقدمه، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع نجح أليو ديانج في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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