مؤسس 'البالطو الأبيض': ختان الإناث عادة أفريقية ليس له علاقة بالإسلام

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة البالطو الأبيض لمكافحة ختان الإناث، إن ختان الإناث عادة إفريقية، وليس لها علاقة بالدين الإسلامي، ومصر تحاربها منذ 100 عام.

وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذااع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن كل الدول العربية في قارة آسيا مثل السعودية والكويت لا تجرى لديهم عملية ختان الإناث، مؤكدا أن ختان الإناث ليس له أي فائدة صحية للمرأة.

وأضاف مؤسس مبادرة البالطو الأبيض لمكافحة ختان الإناث، أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن ختان الإناث حرام شرعا، وليس له علاقة بالدين، مطالبا الإعلام بالتركيز على خطورة الختان بصفة مستمرة، وليس عند وقوع جريمة بسببه.

وأكد أن نسبة ختان الإناث في مصر تنخفض، منوها بأننا نواجه مشكلة جديدة وهى تطبيب ختان الإناث أي أن تلك العملية تجرى على يد فريق طبي.

