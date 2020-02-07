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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 7-2-2020 في سوق العبور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:42 ص
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أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسماك اليوم

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة، بعد أن شهدت تراجع طفيف مطلع الشهر الجاري ، لتصبح الأسعار في سوق العبور كالتالي:

تراوح كيلو سمك البلطي ما بين 23 إلى 29 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" سعرا يترواح من 18 إلى 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يترواح من 30 إلى 36 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر سمك المكرونة الخليجي نحو 30 جنيها، وكيلو  الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها، والجمبرى المجمد نحو 165 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" 48 جنيها، وسمك البورى "2" 38 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها.
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سوق العبور سعر الكابوريا سعر الجمبري سعر البوري سعر البلطي أسعار الأسماك اليوم

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