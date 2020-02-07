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مبررروك.. ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020 Electronic جميع محافظات مصر "Al-Azhar"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:25 ص
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نتيجة الشهادة الأزهرية
نتيجة الشهادة الأزهرية
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ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجميع المحافظات بعدما انتظرها طلابنا الكرام بفارغ الصبر، وفي حالة من الخوف الشديد والترقب، ونسر لكم  نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020 التيرم الأول في محافظات مصر، عبر سطور هذا الموضوع.

وتشهد بوابة الأزهر الإلكترونية ضغطًا كبيرًا بعد إعلان اعتماد النتيجة من قبل وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، لجميع الطلاب في الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الأزهريين.


ونتيح عبر بوابتنا العديد من الروابط التي يسهل من خلالها على نتيجة الشهادة الابتدائية أو الشهادة الاعدادية الأزهرية، حيث توفر مشيخة الأزهر رابط البوابة الإلكتروني ورقم الخط الساخن في حال لم يتمكن الطالب من معرفة نتيجة امتحانات الترم الأول من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة بسبب كثافة الضغط عليه.

ونرصد في السطور التالية أكثر من طريقة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية جميع المحافظات من خلال الجدول التالي:

بوابة المشيخة (هنا

موقع الأزهر الإلكتروني (هنا

واعتمدت مشيخة الأزهر نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بنسب نجاح مرتفعة، حيث وصلت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية نصف العام الدراسي الجاري 89.65%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، بينما وصلت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.

بوابة الازهر Electronic.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020 جميع محافظات مصر "Al-Azhar"
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