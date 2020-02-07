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نجم برشلونة يكسر صمته ويعلق على أزمة ميسي وأبيدال

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة، على الحديث عن أزمة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي وأبيدال السكرتير الفني للفريق الكاتالوني.


وقال ألبا بعد الخروج من كأس الملك في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية:"لكل فرد رأيه، اللاعبون والمدربون هم من يواجهون دائمًا الانتقاد، لذلك كان علينا إجراء المناقشات في الداخل دون عرض الأمر’’.

وأكمل:"أبيدال كان لاعبًا، وهو محبوب للغاية من قبل المشجعين، ولهذا السبب عليه أن يعرف ما هو داخل غرفة خلع الملابس، يجب أن يعرف كيف يشعر لاعب كرة القدم".

وودع برشلونة كأس ملك إسبانيا بالأمس عقب خسارته أمام أتلتيك بيلباو بهدف، في الدور ربع النهائي للبطولة.

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