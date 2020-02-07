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غياب جميع الهدافين.. سبب غريب في خسارة بيراميدز أمام الأهلي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للخساراة أمام نظيره الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز مصادفة غريبة، بغياب جميع هدافي بيراميدز السابقين في مرمى الأهلي في الأربعة مواجهات الأخيرة التي جمعت الأهلي وبيراميدز، وعلى الرغم من ظهور هداف جديد، إلا أن هدف علي جبر لم يكن كافيا في مواصلة عقدة الفريق أمام الأهلي.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي، غياب هدافي بيراميدز اللذين قاموا بالتأثير بالسلب على نتيجة المباراة بغيابهم عن اللقاء:

 

عمر كمال

واجه الأهلي نظيره بيراميدز قبل تغيير مسماه من الأسيوطي، ضمن بطولة كأس مصر لعام 2018، حيث تلقى المارد الأحمر الخساراة بهدف نظيف، سجله عمر كمال، والتي شهدت المباراة غيابه نظرًا لرحيله عن الفريق بعد تغيير مسماه.

 

محمد فاروق وعبدالله السعيد

وفي عام 2019، تفوق بيراميدز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، عن طريق محمد فاروق وعبدالله السعيد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، حيث غاب الأول بسبب معاناته من الإصابة، بينما غاب الأخير عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على الإنذار الثالث.

 

كينو

وفي العام ذاته، نجح البرازيلي كينو، في إحراز هدف المباراة الوحيد لصالح بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري، وغاب كينو عن المباراة، بعد رحيله عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الماضي، بانتقاله إلى الجزيرة الإماراتي.

 

إيريك تراوري

وفي أخر المبارايات التي تمكن بيراميدز من تغلبه على الأهلي خلالها، بهدف نظيف، سجله البوركيني إيريك تراوري، ليقود به فريقه إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وغاب إيريك تراوري عن المباراة، بسبب تعرضه للإصابة.

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