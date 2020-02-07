الزمالك يعترف بأفضلية الأهلي هذا الموسم: "الأكثر ثباتا"

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، على الإشادة بمستوى الأهلي في الموسم الحالي.









وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "الأهلي أكثر ثباتاً في مستواه هذا الموسم، على عكس الزمالك الذي يفوز بثلاثة مباريات ثم تحدث انتكاسة".





وأكمل: "نحاول حل هذة المشكلة في الفريق خلال الفترة المقبلة".





وعن مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، أجاب: "من الصعب لعب المباراة يوم 24 عقب العودة من مواجهة السوبر، ثم مواجهة الترجي يوم 28".





ويواجه الزمالك الأهلي يوم 20 من فبراير الجاري بالإمارات في نهائي السوبر المصري، ثم يلاقيه يوم 24 فبراير في قمة الدوري قبل مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



واختتم حديثه: "القرار في أيد اتحاد الكرة المصري، والحديث مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك".



