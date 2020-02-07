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"كل سنة وانت حبيبي".. هكذا هنأت لقاء الخميسي زوجها بعيد ميلاده

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:22 ص
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لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هبة أحمد
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حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على تهنئة زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة،  بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "الخميسي"، مقطع فيديو احتوى على مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها ووضعتهم على أنغام أغنية للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وعلقت "لقاء"، على الفيديو قائلة "كل سنه وانت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك، كل سنة وانت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها، ربنا يخليك لينا واللي بيحبوك بنحبك،لقاء، أدهم، آسر".

والجدير بالذكر أن لقاء شاركت مؤخرًا في فيلم" الفارس والأميرة"، والفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك، و رسوم عُملت بواسطة الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين،و شارك فيه بالأداء الصوتي مجموعة مميزة من النجوم هم عبد الرحمن أبو زهرة،مدحت صالح،دنيا سميرغانم ،عبلة كامل، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح، أمينة رزق.
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