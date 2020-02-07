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أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-2-2020

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 ص
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

تشهد أسعار الأسمنت اليوم الجمعة حالة من الاستقرار بعد أن ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مع حفاظ أسعار الحديد على اسعارها بعد التراجع الأخير عن طريق تقديم الحوافز للتجار والموزعين، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت سجل 800 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 773 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" استقر ليسجل 740 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  سجل773 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس سجل 768 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  763 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 768 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء سجل 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان سجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي ارتفع سجل  سعر 800 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف ارتفع جنيهان ليسجل 770 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت سيناء النخيل سجل 705 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط استقر ليسجل سعر 825 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر ليسجل 810 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 813 جنيها للطن

السويس سي ووتر استقر ليسجل سعر 813 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم استقر ليسجل سعر 828 جنيهًا للطن
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