أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-2-2020





أسعار الأسمنت اليوم





تشهد أسعار الأسمنت اليوم الجمعة حالة من الاستقرار بعد أن ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مع حفاظ أسعار الحديد على اسعارها بعد التراجع الأخير عن طريق تقديم الحوافز للتجار والموزعين ، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:





أسعار الأسمنت المسلح





مسلح العربية للأسمنت سجل 800 جنيهًا للطن





النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 773 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن





أسمنت أسيوط "الفهد" استقر ليسجل 740 جنيها للطن





أسمنت المنيا أسيك سجل773 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس سجل 768 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت الصخرة سجل 763 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 778 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري سجل 768 جنيهًا للطن





أسمنت سيناء سجل 763 جنيهًا للطن





سعر أسمنت حلوان سجل 778 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن





أسمنت السويدي ارتفع سجل سعر 800 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة سجل 763 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف ارتفع جنيهان ليسجل 770 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت الأبيض





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط





سعر أسمنت سيناء النخيل سجل 705 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن





سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن









أسعار الأسمنت المقاوم





أسمنت أسيوط استقر ليسجل سعر 825 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر ليسجل 810 جنيها للطن





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 813 جنيها للطن





السويس سي ووتر استقر ليسجل سعر 813 جنيهًا للطن





السويدي المقاوم استقر ليسجل سعر 828 جنيهًا للطن