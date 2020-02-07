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أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-2-2020
الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
تشهد أسعار الأسمنت اليوم الجمعة حالة من الاستقرار بعد أن ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مع حفاظ أسعار الحديد على اسعارها بعد التراجع الأخير عن طريق تقديم الحوافز للتجار والموزعين، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت سجل 800 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 773 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" استقر ليسجل 740 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك سجل773 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس سجل 768 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة سجل 763 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 778 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري سجل 768 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء سجل 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان سجل 778 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي ارتفع سجل سعر 800 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة سجل 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف ارتفع جنيهان ليسجل 770 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت سيناء النخيل سجل 705 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن
سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيوط استقر ليسجل سعر 825 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر ليسجل 810 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 813 جنيها للطن
السويس سي ووتر استقر ليسجل سعر 813 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم استقر ليسجل سعر 828 جنيهًا للطن
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