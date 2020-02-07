بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالتنبؤات الجوية: إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ يوم الأربعاء الماضي، وما زالت مستمرة، حيث هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم، مع قلة عدد ساعات سطوع الشمس.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، منوها بأن فرص سقوط الأمطار مستمرة على مدار الـ 72 ساعة المقبل.



وأوضح أن هناك نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس، وأن درجة الحرارة انخفضت عن الأمس 5 درجات.

