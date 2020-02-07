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تعرف على موعد حفل بهاء سلطان المقبل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:57 ص
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بهاء سلطان
بهاء سلطان
هبة أحمد
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يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا، وذلك في ساقية الصاوي بالزمالك يوم 6 مارس المقبل، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وأعلنت إدارة ساقية الصاوي، عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل، حيث قسمت الأسعار إلى خمس فئات، وهي: 257، 307، 357، 407، 457 جنيها.

ومن المقرر أن يقدم بهاء خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه منها:خلتني أخاف، يا هاجرني، أنا مش معاهم، يا ترى، قلبك يا حول الله، احلف،الواد قلبه بيوجعه، أنا مصمم،وياك، قوم أقف وغيرهم من أغانيه الرائعة.

يُشار أن آخر أعمال الفنان بهاء سلطان أغنية "بتسأليني"، و"عشان نفسي" من مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام٢٠١٩.
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