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بعد فوز الأهلي ضد بيراميدز.. المدرسة الكرواتية تفشل في تحقيق إنجاز 3 مدارس تدريبية سابقة بينهم مصري

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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فشل المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، في تحقيق إنجاز 3 مدارس تدريبية مختلفة، بعدما تلقى الخسارة أمام نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات سابقة أمام الأهلي، منذ تغيير مسماه من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز، وذلك تحت قيادة فنية مختلفة في كل لقاء.


- والتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي وبيراميدز للمرة الأولى في الموسم الماضي، عندما تمكن حسام حسن، المدير الفني لنادي بيراميدز من قيادة فريقه للفوز أمام الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


- وفي المواجهة الثانية تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارته الثانية أمام بيراميدز، تحت قيادة مديره الفني السابق، الأرجنتيني رامون دياز، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الثاني ببطولة الدوري المصري للموسم الماضي.


- وجاءت أخر المبارايات التي تمكن بيراميدز من التغلب فيها على المارد الأحمر، أثناء قيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للفريق أمام النادي الأهلي، ليُكرس عقدته أمام المارد الأحمر، بعدما تمكن من إقصاء الأهلي خارج بطولة كأس مصر من دور الـ16، بهدف نظيف سجله البوركيني إيريك تراوري.

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