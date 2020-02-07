بشرى سارة لمرضى السرطان

قال المهندس ماجد حمدي، نائب رئيس مستشفى بهية: إن الاهتمام بصحة المرأة من أهم أولوياتهم، خاصة من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأن جزء من دورهم توعية سيدات مصر بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وأشار "حمدي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث ف مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن نسبة الشفاء من سرطان الثدي في مراحله الأولى تتجاوز 98%، معقبا: "لو اكتشاف السرطان في المراحل الأولى، سيكون الشفاء منه مثل دور البرد".



وأوضح أن المستشفى استقبل 120 ألف سيدة خلال 5 سنوات، 112 ألف حالة سليمة وغير مصابة بسرطان الثدي، و8 آلاف حالة يتلقون العلاج، لافتا إلى أنهم يستقبلون نحو 700 حالة يوميا.

