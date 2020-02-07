Advertisements
Advertisements
Advertisements

صدمة جديدة لريال مدريد بعد الخروج من كأس إسبانيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة موجعة بعد خرج من كأس ملك إسبانيا عقب الخسارة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 4-3 على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أن ريال مدريد تلقى ضربة موجعة، بعدما أصيب لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز الذي تم استبداله مع بداية الشوط الثاني.

ولعب رودريجيز أول 45 دقيقة من الشوط الأول، وكان واحدًا من أكثر اللاعبين نشاطًا في الملعب، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، شعر الكولومبي بانزعاجات عضلية التي أجبرت زيدان على تركه في غرفة خلع الملابس خلال الاستراحة.

وتكررت الإصابات العضلية لخاميس في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم للتعرف على حجم الإصابة ومدة غيابه.
Advertisements

أخبار تهمك

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 14 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة نجمه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 14 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 10 ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 14 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

06:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status