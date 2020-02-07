أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-2-2020.. وارتفاع كبير في سعر الكتاكيت





أسعار الدواجن اليوم





ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن بعد ارتفاع سعر الكتكوت بنحو 5 جنيهات خلال الفترة الأخيرة، بجانب أنباء تراجع الانتاج في فصل الشتاء، واستقرت أسعار الفراخ اليوم الجمعة لتصبح الأسعار على النحو التالي:





شعبة الدواجن توقعت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن ترتفع أسعار الدواجن بنحو 2.5 جنيهًا خلال شهر أبريل المقبل بعد ارتفاع أسعار الكتاكيت لتسجل نحو 11 جنيهًا، مشيرة إلى أن دورة الكتكوت 45 يوم.







أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-2-2020





تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 24 إلى 27 جنيه.

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 30 إلى 35 جنيه.

تراوح سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه.

سجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.

سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 40 إلى 46 جنيه.









أسعار الكتاكيت





كتكوت ابيض تسمين09.00 جنيهًا كتكوت سترو ساسو بيور09.50 جنيهًا كتكوت ساسو شيفر08.50 جنيهًا كتكوت ساسو جيل ثانى05.25 جنيهًا كتكوت الجيل الثالث 03.50 جنيهًا كتكوت بلدي هجين03.30 جنيهًا كتكوت بلدى03.10 جنيهًا كتكوت روزي06.00 جنيهًا بط بكينى فرنساوى07.70 جنيهًا بط مسكوفى16.50 جنيهًا بط مولر17.00 جنيهًا بط تسمين بيور11.50 جنيهًا









أسعار البيض:

كارتونة بيض ابيض بطاريات 37 جنيهًا كارتونة بيض أبيض ارضي 36 جنيهًا كارتونة بيض احمر بطاريات 37 جنيهًا كارتونة بيض أحمر ارضي 36 جنيهًا كارتونة بيض بلدى مائدة 42 جنيهًا كارتونة بيض بلدى بديك 42 جنيهًا







أسعار أجزاء الدواجن

سجل كيلو الاوراك 31 جنيها.

سجل كيلو البانية 65 جنيها.

سجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها.