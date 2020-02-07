Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-2-2020.. وارتفاع كبير في سعر الكتاكيت

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:18 ص
Advertisements
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أسعار الدواجن اليوم 

ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن بعد ارتفاع سعر الكتكوت بنحو 5 جنيهات خلال الفترة الأخيرة، بجانب أنباء تراجع الانتاج في فصل الشتاء، واستقرت أسعار الفراخ اليوم الجمعة لتصبح الأسعار على النحو التالي:


شعبة الدواجن
توقعت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن ترتفع أسعار الدواجن بنحو 2.5 جنيهًا خلال شهر أبريل المقبل بعد ارتفاع أسعار الكتاكيت لتسجل نحو 11 جنيهًا، مشيرة إلى أن دورة الكتكوت 45 يوم.


أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-2-2020

تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 24  إلى 27 جنيه.
تراوح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 30 إلى 35 جنيه.
تراوح سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه.
 سجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.
 سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه.
 سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 40 إلى 46 جنيه.


أسعار الكتاكيت

كتكوت ابيض تسمين09.00 جنيهًا
كتكوت سترو ساسو بيور09.50 جنيهًا
كتكوت ساسو شيفر08.50 جنيهًا
كتكوت ساسو جيل ثانى05.25 جنيهًا
كتكوت الجيل الثالث 03.50 جنيهًا
كتكوت بلدي هجين03.30 جنيهًا
كتكوت بلدى03.10 جنيهًا
كتكوت روزي06.00 جنيهًا
بط بكينى فرنساوى07.70 جنيهًا
بط مسكوفى16.50 جنيهًا
بط مولر17.00 جنيهًا
بط تسمين بيور11.50 جنيهًا


أسعار البيض:
كارتونة بيض ابيض بطاريات 37  جنيهًا
كارتونة بيض أبيض ارضي 36  جنيهًا
كارتونة بيض احمر بطاريات 37  جنيهًا
كارتونة بيض أحمر ارضي 36  جنيهًا
كارتونة بيض بلدى مائدة 42  جنيهًا
كارتونة بيض بلدى بديك 42  جنيهًا


أسعار أجزاء الدواجن
سجل كيلو الاوراك 31 جنيها.
 سجل كيلو البانية 65 جنيها.
سجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها.
 سجل كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبة الدواجن سعر كارتونة البيض سعر الكتكوت سعر البيض الكتكوت الساسو البيض البلدي البيض الاحمر البيض الابيض البط المولار اسعار بورصة الدواجن اسعار الكتاكيت اسعار الفراخ اسعار البط أسعار الدواجن أسعار البيض

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 14 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 13 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 14 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 10 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة نجمه

منذ ساعتين و 20 دقيقة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 14 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الأحد 19 مايو 2019 ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية

سعر الدواجن اليوم | الثلاثاء 21 مايو 2019 ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية

سعر الدواجن اليوم | الأربعاء 22 مايو 2019 ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية

أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 24-5-2019

أسعار الدواجن اليوم السبت 25 -5-2019 في الأسواق

اسعار الفراخ البيضا اليوم الاثنين 28-10-2019 في الاسواق.. وكرتونة البيض تستقر في المحلات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

06:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status